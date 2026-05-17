モデルで俳優の長谷川京子さん（47）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。トレンチコートをあわせたコーデを披露した。「まさに今、のトレンチコート」長谷川さんは、「まさに今、のトレンチコート」といい、スカーフとトレンチコートを合わせたコーデや美スタイル際立つ全身ショットを投稿した。「スカーフを巻くのがこれもまさに今、らしい」と語り、「撮影で一緒だったスタイリストさんの真似をして」とコメントを添