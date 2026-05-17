フリーの桝太一アナウンサーがキャスターを務める１７日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）を欠席した。この日の番組冒頭、ともにキャスターを務める石川みなみアナウンサーが「桝キャスターは取材のため、お休みです。後日、その内容は『バンキシャ！』でお伝えします」と説明。石川アナは番組の最後に「桝キャスターは来週戻ってきます」と伝えた。