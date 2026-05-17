三重県・伊勢神宮の式年遷宮で御神体を移動する際に用いる仮御樋代木の伐採が長野県上松町で行われました。20年に1度、社殿などを新しくして御神体を移す三重県・伊勢神宮の式年遷宮。上松町の国有林で行われた仮御樋代木伐採式は御神体を新しい社殿へと移動する際に用いられる御用材「仮御樋代木」を切り出すものです。作業を担うのは木曽の林業関係者でつくる「三ツ紐伐り保存会」の7人で、推定樹齢は300年、幹の直径が60センチ