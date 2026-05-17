◆パ・リーグロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがロッテに逆転負けし、今季２度目の同一カード３連敗、初の４連敗を喫した。直近７試合は１勝６敗と苦戦。０・５ゲーム差の２位・西武がこの日の試合で日本ハムを下したため、４月１９日から守ってきた首位の座を明け渡した。先発・曽谷は６回６安打３失点で３敗目。８８球の粘投で先発の役割を果たしたが、１点リードの６回２死からソトに浴