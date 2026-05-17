昨季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にも選ばれたプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサが着物姿を披露した。渡辺は１７日に自身のインスタグラムを更新。「ＲＯＫＵＫＹＯＴＯ」とつづると共に「＃京都＃訪問着」のハッシュタグを付け、上品な緑色の着物を身にまとった写真を複数枚公開した。この投稿に「ぶち