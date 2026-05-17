◆ファーム・リーグ西武３―８巨人（１７日・本庄）巨人が８点を奪い快勝した。山瀬慎之助捕手は１試合２発で３打点をマークした。「８番・捕手」でスタメン出場。まずは２回２死一塁でカウント２―１から相手先発・松本の直球を振り抜き、左翼席への先制２ランとなった。６―２の６回はフルカウントから松本の直球を左翼ポール際へ運んだ。今季１軍ではプロ初本塁打を放つなど打率２割３分１厘、１本塁打、２打点。４月２