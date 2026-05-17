◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第２日▽明大１０―３早大（１７日・神宮）明大が１２安打１０得点の猛攻で早大に連勝し、勝ち点を３に伸ばした。プロ注目の岡田啓吾内野手（４年＝前橋育英）が「２番・二塁」で先発出場し、６回にランニング本塁打を放つなど２安打３打点の活躍を見せた。６点リードの６回１死で右翼へ鋭い当たりを放つと、飛び込んだ外野手が打球を後逸。昨年１２月に行われた大学日本代表候補強化合