女優の西野七瀬が17日、都内で映画「未来」（監督瀬々敬久）公開御礼舞台あいさつに出席した。社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも生き抜こうとする人々を描く。作品にちなみ、これから先も大切に育てていきたいものについて「真っ先に思い浮かんだのは、コケ」と回答。昨年の夏頃に仕事で訪れた「コケの里のようなところ」で、手のひらサイズのコケをもらったといい「育てるのが凄く難しいらしくて、お水をあげす