「嫁のくせに座るな」「跡取りを産め」…初めての年越しから義父の洗礼を受けてしまったみゆきさん。妊娠が発覚してからも義父の暴走は止まらず、子どもの名前まで勝手に決めようとしています。みゆきさんの体のことよりも自分のルールを優先する義父…夫はどこまで妻の味方でいられるのか、気になりますよね。>>【まんが】理想にこだわる義父(ウーマンエキサイト編集部)