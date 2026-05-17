ユーチューバー・ヒカル（34）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、父から毎月お金を催促されていると明かした。ヒカルは「父親からは毎月お金がもっと必要というラインが兄の元に届く母を思うと離婚してくれてよかった」とポスト。また「かつやが裏で18万円じゃ足りない！もっとよこさんかい！って話していたというリークが届いたので、一ヶ月は動画に出さずお灸を据えることにしました」と、自宅の修繕費をよ