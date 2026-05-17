まだ5月半ばにもかかわらず、17日は全国的に真夏のような陽気となりました。30度を超えた地点は200地点、東京都心も2026年初めて、真夏日となりました。一本締めを合図に、境内に響く威勢のいいかけ声。東京都心の最高気温が30度を超え、2026年初めて真夏日となった17日、浅草の街は熱気に包まれていました。東京の初夏の風物詩「三社祭」が17日、最終日を迎え、祭りの見せ場の一つ“宮出し”が行われました。わんこもはっぴ姿で祭