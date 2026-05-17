「女子野球」。近年、競技人口が増え、人気が高まっているといいます。女子野球の魅力とは。全国から部員が集まる新潟市の高校を取材しました。 開志学園高校女子硬式野球部 「全員で声出して集中していきましょう」「よーし！」 「いくぞ！」「よーし！！」グラウンドに響き渡る元気な声。 ベンチに並ぶのはカラフルなバット。開志学園高校女子硬式野球部のメンバーです。監督も、熱血指導