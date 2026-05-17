揚げたて台湾ドーナツ専門店「Ten Ten Ken」が、2026年5月22日に東京・飯田橋にオープンします。19日から21日まではプレオープン期間として、台湾ドーナツを無料でプレゼントするキャンペーンを実施します。外はサクサク、中はふわっもち台湾ドーナツの無料配布は、各日200個限定です。先着順で、なくなり次第終了となります。「Ten Ten Ken」のドーナツは、外はサクサク、中はふわっもち食感が特徴。湯種製法×低温長時間発酵でつ