オーディションで選ばれた市民キャストと劇団四季出身の俳優陣たちによる、歌とダンスのコンサートが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】市民キャストと劇団四季出身の俳優陣たちによるミュージカルコンサート岡山芸術創造劇場ハレノワで【岡山】 軽快なダンスで見る人を華やかな世界へといざないます。 今回で3回目となるミュージカルコンサートには、オーディションで選