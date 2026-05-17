山形市山寺で17日、鎌倉時代から受け継がれる伝統の祭り、山王祭が行われ、恒例の「けんかみこし」が会場をわかせました。 【写真を見る】山形市・山寺日枝神社の例祭「けんかみこし」で知られる山王祭が行われる 山形市にある山寺日枝神社の例祭として毎年5月17日に行われる山王祭。今年は開催が日曜日にあたり、天候にも恵まれ、大勢の人で賑わいました。 日枝神社の階段からスタートする神輿行列では、雄鶏、雌鶏