日本サッカー協会とJFAオフィシャルトップパートナーのキリンホールディングス株式会社が共催する『キリンファミリーチャレンジカップ2026 in 千葉』が行われた。『キリンファミリーチャレンジカップ』は、“家族がチームになる日”をコンセプトにしたイベントで、家族や仲間同士でチームを編成してウォーキングフットボールを楽しむもの。2022年にスタートし、これまでに全国で計7回開催、0歳から80歳代の約2,300人が参加してい