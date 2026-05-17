『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーに選出されたFC東京のDF長友佑都が17日、都内で記者会見を実施。5大会連続5度目のW杯出場となる今大会に向け、圧倒的な熱量を感じせる言葉で長友節を炸裂させた。アジア人では前人未到となる5大会連続5度目のW杯出場となった長友。メンバー発表時の映像では涙を浮かべる場面も見られたが、その理由を問われると「感謝1000%ですね。本当に苦しい中で家族もそうだし、いろんな