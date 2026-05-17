【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENが『第3回 アジア スター エンターテイナー アワード 2026（ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS、以下ASEA 2026）』にて3冠の快挙を達成した。 ■「これからもこの感情を共有できるステージをお見せしたい」 5月16日に埼玉・ベルーナドームで開催された『ASEA 2026』。ENHYPENは「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「ア