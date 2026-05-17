MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間17日、カブス戦で2打席連続ホームランを放ち、勝利に貢献。本塁打数は今季17本となり、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜き、ア・リーグトップに浮上しました。村上選手はカブス戦に2番ファーストで先発出場。3回に右腕ジェームソン・タイヨン投手から左中間スタンドへの16号ソロを放つと、5回には再びタイヨン投手から甘く入ったストレートを逃さず、センターバ