千葉―鹿島後半、チーム2点目のゴールを決める鹿島・師岡（中央右）＝フクアリ明治安田J1百年構想リーグ第17節（17日・フクダ電子アリーナほか＝6試合）東の鹿島が1試合を残して1位を確定させた。千葉を2―0で下して勝ち点42に伸ばし、2位のFC東京と5差をつけた。西は神戸が長崎と2―2で入ったPK戦を2―3で落としたが、勝ち点32で首位に浮上した。名古屋はC大阪に1―6で大敗し、同31のまま。広島は京都に、岡山は清水に快勝