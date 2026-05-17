直木賞候補となった小説から、高校生が「今年の1作」を選ぶ第13回高校生直木賞の選考会が17日、東京都内で開かれ、逢坂冬馬さんの「ブレイクショットの軌跡」（早川書房）に決まった。選考対象は2025年度の直木賞候補作のうち4作。