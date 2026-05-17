「脱毛してから仕事がどんどん増えていきました」――。フリーアナウンサーの青木源太が、18日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)で、自身の美容習慣を語る。『しゃべくり007』今回は「肌オバケ軍団」として、青木と浮所飛貴(ACEes)、鈴木啓太、滝沢眞規子、直川貴博、バービー(フォーリンラブ)が登場。さらに、美容家・大野真理子氏、美容皮膚科医芸人・しゅんしゅんクリニックP、美容研