Image: Environmental Defense Fund / MethaneSAT 2025年8月3日の記事を編集して再掲載しています。これはあまりに痛い。メタンの排出源を地球規模で特定するために設計された人工衛星MethaneSATが、稼働期間わずか15カ月でその旅に終止符を打ちました。メタン観測衛星が道半ばで音信不通に2024年3月にMethaneSATを打ち上げたEnvironmental Defense Fund（EDF: 環境防衛基金）は、2025年7月1