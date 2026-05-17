箱に入るのが大好きな2匹の猫さんたち。飼い主さんが「初めて見た姿で可愛すぎた…」というくらい愛おしい姿の撮影に成功したそうです！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で15万表示を突破。6700件を超えるいいねも寄せられており、大きな注目を集めました。 【写真：箱でくつろぐのが好きな2匹の猫→ふと見たら、『同じポーズ』で…悶絶級の『尊すぎる光景』】 箱入り娘ならぬ「箱入り猫さん」 Xアカウン