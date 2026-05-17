爪切りが大の苦手な猫さん。全力で抵抗する猫さんに、家族みんなで奮闘する微笑ましい光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「この世の終わりかと言わんばかりに鳴き叫んでて草」「お兄ちゃんご立派！」「漢のお兄ちゃんに惚れました」といったコメントが寄せられました。 【動画：爪切りが嫌で暴れるネコ→息子が現れたと思ったら…想像以上の『神対応』】 爪切り開