気温が上がるにつれて、軽やかなトップスが活躍。とはいえ、気になる二の腕まわりはさりげなくカバーしておきたいというのも本音です。そんなときに頼れるのが、【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から続々登場している「5分袖トップス」。フェミニンなペプラムブラウスや、シーズンムードを高める透け感シャツなど、大人の1軍候補にぴったりのラインナップです。ぜひデイリールックに取り入