プロデューサーでタレントのサイモン・コーウェルが、2009年の「ブリテンズ・ゴット・タレント」における歌手スーザン・ボイルの初オーディションについて猛省しているという。当時自身や女優のアマンダ・ホールデン、ジャーナリストのピアーズ・モーガンら審査員が見せたスーザンに対する冷ややかな態度を「本当にひどく、最悪だった」と振り返った。 【写真】雰