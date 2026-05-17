Netflixで公開された長編アニメ『超かぐや姫！』は2026年2月に「1週間限定上映」と銘打たれて劇場公開されたものの、記事作成時点でも上映する劇場が存在し、ついに興行収入25億円を突破しました。そんな『超かぐや姫！』のスタッフが、2026年5月17日(日)に徳島県で開催された一大エンタメイベント「マチ★アソビ Vol.30」で語り合う「超かぐや姫！スタッフトークショー〜私は、「かぐや」のここが好き。〜」が開催されました。超