グラビアアイドルの南あみが16日にXを更新。コスプレを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。【写真】南あみ、人気アニメのコスプレで美くびれあらわ南が「コスプレしてみました〜！どうかな？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には『美少女戦士セーラームーン』に登場するキャラクター「スーパーセーラーウラヌス」に変身した南の姿が収められている。彼女の見事なコスプレにファンからは「すご。。。」「8頭身く