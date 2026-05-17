お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが、休日ショットを公開した。神田は１７日、自身のインスタグラムを更新。「アメリカで購入した服だけを着てニューヨークっぽい、週末幸せ」と記し、ＭＬＢのヤンキースのキャプをかぶり、ビールを飲むショットや、生ガキを食べるショットをアップした。かけているサングラスには、撮影している日村と思われる姿が映っていて、体調不