歌手の西野カナ（37）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なミニスカート姿を投稿した。「MVのオフショット」とつづり、ピンクを基調としたカラフルなワンショルダーのトップスに、同じ柄のタイトなミニスカート姿をアップした。鎖骨やスラリと伸びた脚線美なども公開。ミュージック・ビデオでは、キレキレのパラパラも披露している。西野は6月3日の埼玉・大宮ソニックシティ大ホールを皮切りにコンサートツアーを予