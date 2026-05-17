所属が離れても、心はひとつ。人気日本人女子レスラーが“親友”らとトレーニングに励む姿に、ファンもエールを送っている。【画像】日本人美女、“ホラー系”親友とすっぴん共演人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが14日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。WWE日本人スーパースターのジュリアや、先日WWEを退団した