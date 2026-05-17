ボートレース宮島の「サントリー杯」は17日、2日目が行われた。5Rに組まれた見どころたっぷりの「オール女子戦」は、1号艇の米丸乃絵（24＝福岡）がインから逃げ切った。インとはいっても6号艇から池田奈津美が前付けに来て深い進入に。そしてチルト3で6秒45という超破格の展示タイムをマークしていた田上凜の存在。さらには初日ドリーム戦を制していた鎌倉涼も控えていた。「何とか逃げることができて良かったけど、もう