元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が17日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。この日、一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一は東京・六本木にある人気の和牛ハンバーガー専門店を訪れた。3人でおいしそうなハンバーガーを注文。雑談トークをしている中で、店長が自身のことを「“バーガー顔”なんで」と冗談を交えつつ話した。一茂が「“バーガー顔”ってあるんだ？」と聞くと、山内が横から「一茂さんは“