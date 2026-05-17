「ロッテ３−２オリックス」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ち。サブロー政権初の同一カード３連勝そして初の４連勝を飾り、最大９まで膨らんでいた借金を５に減らした。１点を追う六回、ソトが逆転３ラン。先発した２年目の広池は７回１失点で今季初勝利、先発としても初勝利となった。自己最多の１０５球を投げて７回７安打１失点。最後は祈るような表情で勝利を見届けた広池は「先発での勝利は、自分