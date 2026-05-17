グラビアアイドルの三田悠貴（28）が17日、自身のインスタグラムを更新。温泉ショットを投稿した。「山と田んぼ見ながらゆっく〜りのんび〜り温泉浸かってボーーッとしてきた」と報告。黒とシルバーを基調とした水着を着用し、大自然の絶景を目の前にしたプールのような温泉を満喫する姿を動画でアップした。「念願のスペーシアXも乗りました田舎ええな〜」と浅草と日光・鬼怒川方面を結ぶ新型特急「スペーシアX（エックス）」で