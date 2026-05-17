マンチェスター・ユナイテッドが、ノッティンガム・フォレストに所属するウェールズ代表DFネコ・ウィリアムズの獲得に興味を持っているようだ。イギリス『BBC』が伝えた。ルベン・アモリム前監督を更迭し、マイケル・キャリック暫定監督が就任して以降、復調したユナイテッド。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したユナイテッドは、キャリック氏が正式監督に就任するとみられている。ブラジル代表MFカゼミロが退団す