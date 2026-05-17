ユヴェントスに所属するトルコ代表FWケナン・ユルディズが、自身の去就と今季限りで契約満了を迎えるセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチの残留を願った。2022年にユヴェントスのリザーブチームへ加入したユルディズは、2023年8月にトップチームデビュー。卓越したボールコントロールと中距離からの強烈なシュートを武器に今季は公式戦46試合に出場して11ゴール10アシストを記録している。そんなユルディズにはレアル・マド