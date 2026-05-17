ポルトガルリーグ最終節エストリル対ベンフィカの一戦が行われ、1-3でベンフィカが白星を挙げた。ベンフィカはこの勝利により、25-26シーズンのポルトガルリーグを無敗で切り抜けた。しかし、34試合を終えて23勝11分と勝ちきれない試合が多く、首位ポルトとは勝ち点差8ポイント。ライバルのリーグ優勝を止めることはできなかった。ベンフィカが無敗でリーグ優勝を逃すのは、クラブ史上2度目。1977-78シーズンは無敗でリーグ戦を終