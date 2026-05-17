デイビッド・モイーズ監督率いるエヴァートンは今夏の移籍市場で積極的な動きを見せる可能性があるようだ。現在プレミアリーグで10位につけているエヴァートンだが、ELやECLの出場権獲得の可能性が残されており、欧州コンペティションの有無によっては夏に大型補強を行うことも考えられる。そんななか、英『THE Sun』によると、エヴァートンはトッテナムのコナー・ギャラガー、アストン・ヴィラのジョン・マッギン、そしてチェルシ