MLB全体で見ても今季の村上はトップクラスの掘り出し物だ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月16日のカブス戦で、メジャー移籍後初の1試合2本塁打を記録。2打席連続でスタンドまで運び、本拠地のファンを大いに沸かせた。チームはこの日、序盤から得点を重ね8-3で勝利。村上も快勝の立役者の1人となった。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェック3-0とホワイトソックスがリード