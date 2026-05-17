◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）阪神・森下が、4打数ノーヒットに終わり、連続無安打が4試合となった。初回2死で回ってきた1打席目が三ゴロに終わると、0―0で迎えた3回2死満塁の好機では中飛に終わった。その後も三ゴロ、右飛に倒れた。これで12日ヤクルト戦で満塁弾を放った4打席目以降は、17打席連続で「H」ランプがともっていない。試合後は「切り替えてやっていきたい」と話した。開幕から猛