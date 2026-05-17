ＮＭＢ４８のメンバー７人が１７日、大阪・ミナミのなんばパークスで「ＮＭＢ４８×なんばＣＩＴＹもしも店員だったら撮影会」に参加。この日に開催されたサブカル、コスプレのイベント「日本橋ストリートフェスタ２０２６」の一環として、なんばＣＩＴＹの６店舗の制服姿で「あるあるネタ」とともにコスプレした。岡腰星来は「服をたたみながらも挨拶は欠かさないＧＵの店員さん」。法被姿でスエットパンツを勧め「写メ会と