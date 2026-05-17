◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）ＤｅＮＡは打線につながりを欠き無得点負け。開幕のヤクルト戦以来、今季２度目の同一カード３連敗で借金１となり、３位・巨人とのゲーム差は３に広がった。３年連続で負け越している巨人戦は、今年も２勝７敗と黒星が先行。前日は同点の７回に、無死一塁から平山に二盗を許してピンチを広げ、決勝点を失った。この日は失点にこそつながらなかったものの、５回