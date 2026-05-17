ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は17日、3日目が行われた。予選突破は絶望的となった。3日目の宮地元輝（39＝佐賀）は1号艇の5R1回走り。望みをつなげたかったが、峰竜太のカド捲りに沈んで6着に終わった。「スタートは少し届くようになったけど、伸びも弱そうです。バイオ燃料に慣れていなくて、つかめていない。浜名湖のオールスター（26〜31日）もバイオ燃料。いろいろ試してみます」とレース後