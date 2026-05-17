サッカー北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーに選出されたＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が１７日に都内で会見し、最後にサプライズ登場した?長友ジュニア?が会場を沸かせた。長友は５大会連続出場というアジア史上初の快挙を達成。メンバー入りが決まった直後については、妻でタレントの平愛梨と「すぐに愛梨に連絡したら、泣いて喜んでくれた。ありがとうということと、これからも頑張っていこうと話した」と家族一丸となって