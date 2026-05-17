タレントの風吹ケイ（２７）が１７日、衝撃のボディコンテストデビューを果たした。この日、俳優の金子賢が主催する「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の神奈川・横須賀市はまゆう会館大会が行われ、風吹はグラマラス部門に初出場。圧巻の?美ボディ?を披露し、堂々の優勝を遂げた。ステージ後に取材に対し「本当にうれしいです。緊張はしてないつもりだったけど、足がプルプル震えていたので、していたと思う」と満面