【モデルプレス＝2026/05/17】俳優・中村雅俊の娘でモデル・中村里砂が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】中村雅俊の三女、色白美脚スラリの白猫コーデ◆中村里砂、白猫コーデで魅了里砂は、胸元にハートのモチーフが施され、尻尾のついた白のドレスにシアーソックス、猫耳の付いたヘッドドレスを合わせた