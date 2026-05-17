ガールズグループLE SSERAFIMが、2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』に関する“サプライズヒント”を公開した。世界的に人気を博し、アメリカのビルボードのメインソングチャート「ホット100」で14週連続1位を記録したヒット曲『恋のマカレナ』をサンプリングしたと明かした。【写真】チェウォン、“透け感ドレス”でみせた曲線美去る5月16日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『驚きの土曜日』に、チェ