組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！Ｔシャツのように気楽に着られて、ブラウスのような品のあるデザイントップスでカジュアルスタイルをアップデート。「無地と柄の間」感覚で使える落ち着いたデザインブラウスをピックアップ。【POINT】複数の繊細な白いレースを組み合わせたブラウス。半そででも華やかさを演出できるフレアスリーブが、腕のラ